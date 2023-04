Published: 27 Apr 2023 10 AM Updated: 27 Apr 2023 10 AM

`வாழ்ந்தால் அவருடன் மட்டும்தான்!' - காதலனின் தந்தையுடன் வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய இளம்பெண்!

காதலனின் தந்தையோடு வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய பெண் டெல்லியில் பிடிபட்டார்.

News காதல்

