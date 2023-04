Published: Just Now Updated: Just Now

``எங்களுக்காகத் தன் ரத்தத்தைக்கூட விற்றார்" - உயிரிழந்த தந்தை குறித்து மகள் உருக்கம்!

எங்கள் அன்றாடத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக தன்னுடைய இரத்தத்தைக் கூட விற்றார். ஒருகட்டத்தில் பணம் செலுத்த முடியாமல் மனமுடைந்த அவர் இறுதியில் தற்கொலை செய்துகொண்டார்

News தற்கொலை செய்துகொண்ட தந்தை ( சித்திரிப்புப் படம் )

