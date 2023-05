Published: 23 May 2023 12 PM Updated: 23 May 2023 12 PM

தியாகராஜர் கல்லூரி குழுமத் தலைவர்; மீனாட்சியம்மன் கோயில் தக்கார் கருமுத்து கண்ணன் காலமானார்!

தனித்தமிழ் பற்றாளரான அவர் தமிழகம் திரும்பி தமிழ்நாடு எனும் நாளிதழை நடத்தி ஏராளமான தமிழ் அறிஞர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தார்.

