Published: Just Now Updated: Just Now

விவாகரத்து: `25 ஆண்டுகள் வீட்டுவேலை; மனைவிக்கு ரூ.1.7 கோடி கொடுங்கள்' - கணவருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு

பெண்ணை விவாகரத்து செய்த நபரிடம், 25 ஆண்டுகளாக வீட்டிலுள்ள வேலைகளைச் செய்ததற்காக அவரின் முன்னாள் மனைவியான அந்தப் பெண்ணுக்கு ரூ.1.7 கோடி செலுத்துமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

News நீதிமன்றம் உத்தரவு