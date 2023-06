Published: 21 Jun 2023 9 AM Updated: 21 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

டைட்டானிக் கப்பலைக் காணும் சுற்றுலா... மாயமான நீர்மூழ்கிக் கப்பல்! - தொடரும் தேடுதல் வேட்டை!

சிதிலமடைந்திருக்கும் டைட்டானிக் கப்பலைக் காண்பதற்கு டூர் ஆபரேட்டரான OceanGate Expeditions நிறுவனம் நபருக்கு 250,000 டாலர் செலவில் எட்டு நாள் பயணத்தை வழங்குகிறது.

