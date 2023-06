Published: Just Now Updated: Just Now

`நீ இல்லாத வாழ்வை கற்பனை செய்ய முடியாது!’ - கர்ப்பிணி காதலியிடம் பகிரங்க மன்னிப்புக் கேட்ட நெய்மர்

``நீ மற்றும் நம் குழந்தை இல்லாத வாழ்வை என்னால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது. நாம் இருவரும் இணைந்து இருக்கப் போகிறோமா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் அதற்கு நான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளேன்’ - பிரேசில் கால்பந்து அணியின் வீரர் நெய்மர்

News காதலியுடன் நெய்மர்