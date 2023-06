Published: 18 Jun 2023 9 AM Updated: 18 Jun 2023 9 AM

முட்டையா, கோழியா முதலில் எது வந்தது... புதிருக்கு விடை கண்டுபிடித்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்!

ஆதிகாலத்தில் இருந்தே தீர்க்க முடியாத ஒரு புதிர் என்றால், அது `முட்டையில் இருந்து கோழி வந்ததா, கோழியில் இருந்து முட்டை வந்ததா’ என்பதுதான். இதற்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் விடை கண்டறிந்துள்ளனர்.

முட்டையா, கோழியா முதலில் எது வந்தது