Senthil Balaji: செந்தில் பாலாஜிக்கு நெஞ்சுவலி... அதிர்ச்சித் தகவல்தான் காரணமா? டாக்டர் விளக்கம்!

அதி தீவிர உடற்பயிற்சிகள் செய்யும்போது இதயத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய அதே பாதிப்பு இப்படி அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களைக் கேள்விப்படும்போதும் வரலாம். அதிர்ச்சிகரமான செய்திகள் இதயத்தை பாதிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு.

News Senthil Balaji : அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி