​மதுரை​ டு போடி​ ரயில் 110 கி.மீ வேகத்தில் சோதனை ஓட்டம்​; நாளை முதல் போடி டு சென்னை போகலாம்!

​மதுரையிலிருந்து ​இன்று ​காலை 10 மணிக்குக் கிளம்பிய அதிவேக ரயில், உசிலம்பட்டி, ஆண்டிபட்டி, தேனி வழியாக 91 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள போடிக்கு ​இரண்டு பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்ட ரயில் 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் ​காலை 11.15 மணிக்கு வந்தடைந்தது.

