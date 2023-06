Published: Just Now Updated: Just Now

`என்னிடம் கேட்காமல் யாரும் போகக்கூடாது!' - ஊழியர்களை அலுவலகத்துக்குள் அடைத்து, பூட்டுப்போட்ட மேலாளர்

நெட்டிசன்கள், `இதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயம்... ஊழியர்களை நடத்தும்விதம் இது கிடையாது. இத்தகைய செயலை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது' என அந்தக் குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

