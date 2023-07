Published: Just Now Updated: Just Now

`அதிக எடை; கீழே இறங்கினால் 500 யூரோ' - 19 பயணிகளை இறக்கிவிட்ட இங்கிலாந்து விமானம்; நடந்தது என்ன?

இங்கிலாந்தில் விமானம் ஒன்று அதிக எடை காரணமாக பறக்க முடியாததால் 19 பயணிகளை இறக்கி விட்ட சம்பவம் இங்கிலாந்தில் நடந்திருக்கிறது.

News EasyJet