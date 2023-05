Published: 08 May 2023 10 AM Updated: 08 May 2023 10 AM

Vanuatu: `அவர் கடவுளின் மகன்’ - பிரிட்டன் அரச குடும்பத்தினரைக் கடவுளாக வழிபடும் பழங்குடியின மக்கள்!