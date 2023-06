Published: 21 Jun 2023 10 AM Updated: 21 Jun 2023 10 AM

தூத்துக்குடி: 30 நிமிடம் வாசிக்கப்பட்ட மகுடி; வெளியே வந்த 23 பாம்புகள் - அதிர்ந்த அதிகாரிகள்!

தூத்துக்குடியில் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனையில் அடுக்கிவைக்கப்பட்டிருக்கும் பழைய டயர்களிலிருந்து பாம்புகள் வெளியேறுவதாக எழுந்த புகாரின் பேரில், மகுடி வாசிக்கப்பட்டதில் ஒரே நேரத்தில் 23 பாம்புகள் வெளியேறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.