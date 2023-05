Published: 21 May 2023 7 PM Updated: 21 May 2023 7 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Viral Video: `எனக்கும் கொஞ்சம் வழிவிடுங்க!' தினமும் மும்பைப் புறநகர் ரயிலில் பயணம் செய்யும் தெருநாய்

மும்பையில் தெரு நாய் ஒன்று டிக்கெட் இல்லாமல் புறநகர் ரயிலில் தினமும் பயணம் செய்து வருகிறது. இது குறித்த வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.