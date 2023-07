Published: 17 Jul 2023 11 AM Updated: 17 Jul 2023 11 AM

``அனைவருக்கும் பலனளிக்க வேண்டும்" நடிகர் மாதவன் பகிர்ந்த புகைப்படம்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானுடன் நடிகர் மாதவன் எடுத்துக் கொண்ட செல்ஃபி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.