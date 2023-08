Published: Just Now Updated: Just Now

`நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்...' - முதுகுத்தண்டு ஆபரேஷன் குறித்து மனம் திறந்த நடிகை கல்யாணி!

கடந்த ஆறு மாதங்களாக எனது முதுகில் வலி அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது. அதனால் முதுகெலும்பு நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெற்றேன். அப்போது தான் நான் எதிர்பாராத விஷயங்களைக் கேட்டேன்.