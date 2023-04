Published: 05 Apr 2023 11 AM Updated: 05 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

வாளியில் பச்சிளம் குழந்தை; காப்பாற்ற தூக்கிக்கொண்டு ஓடிய போலீஸ் - வைரல் வீடியோ பின்னணி!

இளம்பெண் கணவரை பிரிந்து 9 வயது மகனுடன் வாழ்ந்து வரும் நிலையில் கர்ப்பம் அடைந்துள்ளார். யாருக்கும் தெரியாமல் கர்ப்பத்தை மறைத்த அந்தப் பெண், பிரசவ வலி வந்ததும் வீட்டிலேயே குழந்தை பெற்றெடுத்துள்ளார்.