Remi Lucidi: சாகச வீடியோ மோகம்; 68வது மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்த இன்ஸ்டாகிராம் செலிபிரிட்டி!

ஹாங்காங்கைச் சேர்ந்த பிரபல சாகச போட்டோகிராபர் 68வது மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார்.