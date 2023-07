லைக் கமென்ட் ஷேர்: ஆண்கள் எப்படி இருந்தால் பெண்களுக்குப் பிடிக்கும்?!

Nivethitha Sivasothy

காதலிக்க ஆரம்பித்த நாளொன்றில் கடவுச்சொற்களை பரிமாறிக்கொண்டார்கள். அது ஒரு சம்பாஷனையின் நிமித்தம் நிகழ்ந்தது. அந்தக் கடவுச்சொற்களை அவர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளவே இல்லை. நம்பிக்கை, நம்பிக்கை இன்மை என்பதைத் தாண்டி ஒருவரின் வெளிக்குள் இன்னொருவர் அத்துமீறுதல் நாகரிகமானது இல்லை என்ற புரிதலுடனான அன்பு அது.

`கடவுச்சொல்லை ஏன் தெரியப்படுத்த வேண்டும்? அதைச் சொல்லாமலே இருக்கலாமே?’ என்ற கேள்விகள் அவர்களிடம் அடிக்கடி கேட்கப்பட்டது. அதற்குப் புன்ன கையோடு இருவருமே இப்படித்தான் சொன்னார்கள்...

“எம் சுய வெளிக்குள் வரும் அத்தனை வழிகளையும் தெரியப்படுத்திய பின்னரும் தம் எல்லைக்குள் நின்று கொள்ளத் தெரிந்த மனிதர்களைப் பெற்றிருக்கிறோம் என்பதன் திருப்தி தெரியுமா உங்களுக்கு?’’

தன் நிலையில் ஒருவரை அவராகவே ஏற்றுக்கொண்ட பின்னரும், ஒருவர் உங்களுக்கேயானவர் என்ற நேசித் தலுக்கு மத்தியிலும், அவருக்கான வாழ்வென்பது உங்களுடன் இணைந்திருக்கிறது என்ற போதிலும், எல்லா வழிகளிலும் ஒருவரின் சுயவெளிக்குள் உங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கப் பெற்றிருந்தாலும், அவர் அவர் சுதந்திரம் அவர் அவருக்கானது என்பதும், அதில் அன்பென்ற பெயரால் உரிமை எடுத்துக்கொள்வது அன்பென்றே ஆகாதென்ற புரிதலும் தேவையானதாகவே இருக்கிறது.

Respect one another’s privacy, even if you have access to it.

Shobhitha Krishnamoorthy

What makes men attractive..?

இதெல்லாம் செஞ்சாதான் attractiveஆனு கேக்காதிங்க. இதையெல்லாம் அனிச்சையா செய்யும் ஆண்கள் attractiveஆ தெரியுறாங்கங்கிற எனது கருத்தும், அனுபவ பகிர்தலும் மட்டுமே இவை!

Attractive men have warm welcoming smile - எல்லோராலயும் எல்லோர்கிட்டயும் சட்டுன்னு பேசிட முடியாதுதான். Understandable. அதுக்காக ஒரு friendly smileகூட இல்லேன்னா எப்படி பாஸ்?

They are well-groomed and they present themselves well - பெரிய மெனக்கெடல் எல்லாம் வேணாம் சார். ஆனா அதுக்குன்னு பாலா பட ஹீரோ மாதி்ரி இருந்தா எப்படி சார்?

They have a good sense of humour - மொக்கை ஜோக்ஸ் / கடி ஜோக்ஸ் கூட ஓகே பாஸ்... but body shaming, slut shaming, misogynistic, ’அவனா நீ’ kinda comments, அப்புறம் பட்டிமன்ற அங்கிள்ஸ் ’வீட்டம்மா’ ஜோக்ஸ் எல்லாம் strictly no - no!

They have goals - இப்படித்தான் வாழப்போறேன், என் வாழ்க்கையில நான் இதையெல்லாம் செய்யப் போறேன்னு ஆசை/ கனவு/ லட்சியம் ஏதாவது இருக்கும். இருக்கணும் (The goals will and can change.. that’s okay.. but having them is important).

They are serious about expanding their knowledge - ஏதோ ஒரு subjectல/ துறைல அவர்கள் அறிவை வளர்த்துக்கொள்வதில் ஆர்வமா இருப்பாங்க. அந்த topic பத்தி அவங்க பேசுறப்போ கண்ணுல ஒரு ஒளி தெரியும். பார்க்கவே அழகா இருக்கும்!

They don’t give up on their families (unless they are extremely toxic).. நண்பர்கள் கூட்டம், social circle இருக்கிறது எல்லாம் ஓகே. But how much are you for your family members? அதுவும் முக்கியம் தானே பாஸ். Also, bitching about your family/ wife/ girlfriend is not cool!

They look at your face while talking - மூஞ்ச பாத்து பேசுவாங்க பாஸ். பேச சொல்லி தலையிலேந்து கால் வரை கண்ணாலயே ஸ்கேன் பண்ணமாட்டாங்க.

They are non-judgemental - ஒரு விஷயத்தை பத்தி உங்களோட பார்வை, கருத்துகள், அனுபவங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது சரிதான். அதுக்குன்னு நீங்க புடிச்ச முயலுக்கு மூணு காலுன்னு சாதிக்கிறதும், அடுத்தவர்கள கொறச்சு மதிப்பிடுறதும் சரியில்ல தானே!

They provide the right amount of care and support - அவர்களோட அன்பும், அக்கறையும் கழுத்த நெறிக்காததா இருக்கும். இன்பாண்ணா வீடியோஸ்ல வர்ற மாதிரி க்ரிஞ்சுத்தனமாவும் இருக்காது.

They are kind and compassionate - அந்த அன்பும், பாசமும் பாரபட்சம் இல்லாம இருக்கும் சார்.

They are grateful and their compliments are genuine - நன்றி உணர்வோட இருப்பாங்க. அடுத்தவர்கள பாராட்டுறது, தட்டிக் கொடுக்கிறதுன்னு எல்லாம் செய்வாங்க. அந்த பாராட்டெல்லாம் உணர்வுபூர்வமா, realஆ, genuineஆ இருக்கும்.

They understand the true meaning of ’consent; and they do not dramatise our ’No’s - தேவையில்லாம தொந்தரவு செய்யறது, slut shame பண்ணுறது, disrespect பண்ணுறது, cheapஆ behave பண்ணுறது - இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க!

அமுதாயினி

ஒரு ஃபேமிலி டூர் போனா கடைசி புள்ளைய செல்ஃபி ஸ்டிக்கா யூஸ் பண்ற நிலை மாறணும்.

ரூபிணி தேன்மொழி

தக்காளி இல்லாம குழம்பு வச்சுக்கலாம்னு நினைக் கிறது தன்னம்பிக்கை. நம்மட்ட இருக்கிற தக்காளி தீருறதுக்குள்ள தக்காளி விலை குறைஞ்சிரும்னு நினைக்கிறது தலைக்கனம்.

Mithra Alaguvel

‘க்ளைமேக்ஸ் வந்துடுச்சு.. ஹீரோ தன் காதலை உணரணும்... ஹீரோயின் தன் காதலை நிரூபிக்கணும்.. என்ன செய்யலாம்?’

‘ஐடியா! ஹீரோயின் வெளிநாட்டுக்குக் கெளம்புறா..!’