லைக் கமென்ட் ஷேர்: ``அவன் தாயை வெறுக்கிறான், தாய்மையை நாடுகிறான்... நான் என்ன பண்ணட்டும்?!''

அமுதாயினி

சாப்பாட்டை சாப்பாடா பாக்காம Caloriesஆ பாக்குறீ ங்களே போர் அடிக்கலையா..?

Mind Voice: இப்ப உனக்கு பதில் சொன்னா நாலு Calories வேஸ்ட்டாகும்.. அதுக்குத்தான் அமைதியா இருக்கேன்...

யோசித்துப் பார்த்தால், கடந்த சில வருடங்களாகவே வீட்டில் டிரிப் என்று திட்டமிட்டாலே அது பெரும்பாலும் கோயில், குளம் என்றே இருக்கிறது. நானும் கொஞ்சமும் சளைக்காமல் இம்மாதிரி டிரிப்புகளுக்கு எல்லாம் எக்ஸைட் ஆகி அவர்களுடன் சேர்ந்து vibe ஆகிக் கொண்டே சென்று வருகிறேன். ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் விருப்பு, வெறுப்புகளை எல்லாம் கடந்து இயல்பு வாழ்க்கையிலிருந்து break என்று கிடைக்கும் எது வானாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அனுபவித்துவிடவே தோன்ற ஆரம்பித்து விடுகிறது. இருந்தாலும் இவ்வளவு சீக்கிரம் வயதாகி இருக்க வேண்டாம்.

திருமணத்துக்கு முன் பெண்பார்த்தபோது மருமகள் மகனிடம் வைத்த கோரிக்கை, தன் படிப்பு, வேலை குறித்துதான். `நான் Ph.D முடிக்க வேண்டும். எனக்கான வேலை சென்னையில் அதிகம் இல்லை. Southல Bangalore, Trivandrum, Hyderbad இப்படித்தான் அமையும். சம்மதமா?’ என்று கேட்க, மகன், `என் வேலையை எங்கு வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அதனால் பிரச்னை இல்லை’ எனக் கூறியதாக என்னிடம் கூறினான்.

கடந்த ஐந்து வருடங்களாகப் படித்துக்கொண்டு, திருமணம், குழந்தைப் பேறு, குழந்தை வளர்ப்பு (மருமகள் தான் முழுக்க முழுக்க வளர்த்தாள்), கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு ரெம்டெசிவிர் மருந்து எடுத்து, அதன் பக்க விளைவுகளை எதிர்கொண்டு, ஒரே பெண் என்பதால் பெற்றோரை பார்த்துக்கொள்ளும் பொறுப்பை இன்னும் ஏற்காமல் இருக்கிறோம் என்ற குற்ற உணர்வு சுமந்து... அத்தனை அழுத்தத்திலும் படிப்பை முடித்து அவள் துறையில் வேலை கிடைத்ததும் அவள் அடைந்த சந்தோஷம் அளப்பரியது.

நடுத்தர வர்க்கம்தான் என்றாலும் அவள் பெற்றோர், பெண் ஆசைப்பட்ட படிப்பில் நிறைய தூரம் பயணிக்க வேண்டும். ஒரு டிகிரி முடித்து உடனடியாக வேலைக்குச் செல்ல முடியாது என்பது தெரிந்தும், தொடர்ந்து படிக்கவைக்க எடுத்த முடிவு, அதற்கு எடுத்த முயற்சிகள் எல்லாம் பெரும்பாலான இந்தியக் குடும்பங்களில் இன்றளவும் சாத்தியமில்லை. ஏனென்றால் பெண் படிப்பு ஒன்று பணம் சம்பாதிக்க அல்லது திருமணத்துக்கு என்ற நிலைதான் அதிகம். அதனாலேயே அவர்கள் மீது எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை உண்டு.

பிட்ஸ் பிலானியில் கோல்டு மெடல் வாங்கி, ராக்கெட் என்ஜினீயரிங் முடித்து, ஆராய்ச்சிப் படிப்பு படிக்கும் பெண் திருமணம் ஆகி என் வீடு வந்து குடும்பப் பொறுப்புகள், குழந்தை வளர்ப்பு எனச் சுருங்கிவிடக் கூடாது என நினைத்து, மருமகளிடமும் அது குறித்து பேசி இருக்கிறேன். `இல்லம்மா... நான் எல்லாம் சமாளிப்பேன்’ என்றாள். இதோ அவள் லட்சியம் நோக்கிய பாதையில் அடுத்த அடி எடுத்துவைத்து விட்டாள்.

தனது பத்தாம் வகுப்பில் இருந்து தனக்கென ஒரு லட்சியப் படிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்து, அது சம்பந்தமாகவே UG, PG முடித்து, தற்போது Ph.D படிப்பும் முடிக்கப் போகும் தறுவாயில், அவளது துறையிலேயே Propulsion Engineer ஆக வேலை கிடைத்து மருமகள் ஹைதராபாத் செல்ல இருக்கிறார். அவள் கனவு கண்ட வேலையை நோக்கிய முதல் நகர்வு இது.. soon all her dreams come true.. Happy Birthday!