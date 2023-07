Published: Just Now Updated: Just Now

`என் தந்தையும் பியூன்தான்!' பியூன் காலில் விழுந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி! - ஒரு நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

ஐஏஎஸ் அதிகாரி தனது அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த பியூனின் காலில் விழுந்து மரியாதை செலுத்திய சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.