Chuando Tan: என்றும் பதினாறு; இளமை துள்ளும் 56; வைரலாகும் சிங்கப்பூர் மாடல் சுவாண்டோ டேன்!

இந்த இளமையான தோற்றம் குறித்துக் கேட்டால், ஆரோக்கியமான உணவு, முழுநேரத் தூக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி என்று அசால்ட்டாகப் பதிலளிக்கிறார். சுவாண்டோ, முறையாக தினமும் 90 நிமிடங்கள் வரை உடற்பயிற்சி செய்கிறார். நல்ல சத்தான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்கிறார். உணவில் புரதம் அதிகம் உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்கிறார். தன் உடலுக்குத் தேவையான அளவில் நீரும், சரிவிகித உணவும் எடுத்துக்கொள்கிறார். முக்கியமாக, 'No smoke, No drink and No drugs' கொள்கையைப் பின்பற்றுகிறார்.