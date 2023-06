மீம் கிரியேட்டரா நீங்க? பெட்ரோல் ஸ்கூட்டரைக் கலாய்ங்க! ஓலா ஸ்கூட்டர் பரிசு காத்திருக்கு பாஸ்!

Published: 18 Jun 2023 8 AM Updated: 18 Jun 2023 8 AM

மீம் கிரியேட்டரா நீங்க? பெட்ரோல் ஸ்கூட்டரைக் கலாய்ங்க! ஓலா ஸ்கூட்டர் பரிசு காத்திருக்கு பாஸ்!

பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர்களைக் கலாய்த்து மீம் கிரியேட் செய்ய வேண்டும். அதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மீம் கிரியேட்டருக்கு, ஓலா S1 Pro ஸ்கூட்டர் ஒன்று பரிசாக அளிக்கப்படுமாம். இப்படி ஓலாவின் தலைவர் பவிஷ் அகர்வாலே தெரிவித்திருக்கிறார்.

