Published: 13 Jun 2023 10 AM Updated: 13 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

ராஜஸ்தான்: 12 மணிநேரத்தில் 2,143 ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடத்தி கின்னஸ் சாதனை!

இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். 12 மணிநேரத்திலேயே சடங்குகள் முடிந்து 2,143 ஜோடிகள் (4,286 பேர் ) திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

Trending 12 மணிநேரத்தில் 2,143 ஜோடிகளுக்கு திருமணம்! ( @Guinness world record )