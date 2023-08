Published: Just Now Updated: Just Now

"அமெரிக்காவில் திருமணம் செய்ய இருந்தேன்!"- இந்தியா - சீனா போரால் நின்றுபோன ரத்தன் டாடாவின் திருமணம்

"அமெரிக்காவில் நான் திருமணம் செய்யக்கூடிய நிலைக்குச் சென்றேன். ஆனால் அவசரமாக இந்தியா வரவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாலும், இந்தியா - சீனா போராலும் அது முடியாமல்போய்விட்டது" என ரத்தன் டாடா தெரிவித்திருக்கிறார்.