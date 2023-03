Published: Just Now Updated: Just Now

`சமூக வலைதளம் மூலம் சித்தப்பாவை கண்டுபிடித்தேன்!’ - 75 ஆண்டுகளுக்குப் பின் சேர்ந்த குடும்பம்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது பிரிந்த சீக்கியக் குடும்பம் ஒன்று சுமார் 75 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சமூகவலைதளம் மூலம் தற்போது மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்துள்ளது. இரு குடும்பத்தினரும் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் மலர்கள் தூவி இனிப்புக் கொடுத்துக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

