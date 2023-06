வலைபாயுதே...

twitter.com/Suyanalavaathi



இண்டிகேட்டர் போட்டா திரும்பலாம்தான். அதுக்காக உங்க இஷ்டத்துக்குத் திரும்பக்கூடாது!



‘‘சாவுக்கு மேல ஒரு பயத்தைக் குடுக்கணும்...''



‘‘அதுக்கு, அவரு முன்னால மைக்க நீட்டி ப்ரஸ்மீட்னு சொன்னாலே போதும்!''



நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத உலகம். அவங்களா புடிச்சி ‘யார்ரா நீ கோமாளி'ன்னு கழுத்தப் புடிச்சி வெளில தள்ளுறதுக்குள்ள, நாமளா அந்த உலகத்துல இருந்து விலகி நிக்கிறது நல்லது.



# இன்னைக்கு பீனிக்ஸ் மால் போனப்ப இதான் தோணுச்சு!



அமைதியின் பக்கம் இந்தியா இருக்கிறது: பிரதமர் மோடி.



# அது சீனாவுக்கு நல்லாவே தெரியும்!



‘கவலைப்படாம இரு' என்றவன், கவலையை நினைவூட்டிச் செல்கிறான்.



கப்பல் போன எடத்தக் காட்டறோம்னு கூட்டிட்டுப் போனாய்ங்க. அப்பறம்தான் தெரிஞ்சது... கப்பல்ல போனவங்க போன எடத்துக்குக் கூட்டிட்டுப் போறாங்கன்னு..! #Titanic



சோஷியல் மீடியா நெறய விஷயங்கள ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. Travel is a privilege-ங்குறதே நெறய பேருக்குப் புரியல. ட்ராவல் பண்ணப் பணமும் நேரமும் நிறைய வேணும். யூடியூபர்ஸ், இன்ஸ்டா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எல்லாம் 22 வயதுக்குட்பட்டவர்களை பயங்கரமா mislead பண்ணுறாங்க. ட்ராவல் பண்ணுனா mood neutralise ஆகி வாழ்க்கைல உருப்படலாம்ங்குறதெல்லாம் கௌதம் மேனன் குடுத்த wrong hope. Fake.



முன்னேறுறதுன்னா, இருக்குற வேலைல புதுசா கத்துக்குறது. வேலை/தொழில்ல கமிட்டடா இருக்குறது நல்ல பழக்கம். பொருளாதார ரீதியாகவும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கைலயும் நிறைய நல்ல மாற்றங்களை, முன்னேற்றங்களைத் தரும்ங்குற ரொம்பப் பழைய காலாவதியான மேட்டரா பாக்குது இன்ஸ்டா தலைமுறை.



The Lift Boy படத்துல ஒரு வசனம் வரும். “Job satisfaction? Ask someone who doesn’t have a job. Ask one who is dying of hunger. Job doesn’t give you satisfaction. Jobs give you food for your belly, cloths for your body, earns you respect and gives your parents a break from their hectic lives.”



Job satisfaction என்பது உணவு, உடை, இருப்பிடம் தாண்டி எந்த அடிப்படைத் தேவைகளுக்காகவும் வேலை செய்யாமல், ஆத்ம திருப்திக்காகவும், பொழுதுபோக்கிற்காகவும், கைச்செலவுக்காகவும், passionate, தனிப்பட்ட interest-க்காகவும் இயங்குபவர்கள் உச்சரிக்கும் privileged term. வேலைக்குப் போனாதான் சோறுங்குற நிலையில் இருக்கும் நாம குழப்பிக்கொள்ளக் கூடாது. ‘கோட்டைச்சாமி, எழுந்திரு’ன்னு சிலரை உலுக்கணும் போல இருக்கு.



வெயிலுக்கும் மழைக்கும் ஸ்கூல் லீவு விடப்பட்ட ஒரே மாசம் 2023 ஜூன்தான்.