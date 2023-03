Published: Just Now Updated: Just Now

`கனவில் மாலை அணிவித்த கடவுள்’ - கிருஷ்ணர் சிலையை திருமணம் செய்த பெண்!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் சட்டம் படிக்கும் ஒரு பெண் தன் குடும்பம் மற்றும் உறவினர்கள் சூழ, கடவுள் கிருஷ்ணரை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.