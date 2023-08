Published: Just Now Updated: Just Now

`இந்தியாவில் தயாராகும் இந்த இருமல் சிரப் ஆபத்தானது' - எச்சரிக்கும் WHO; என்ன மருந்து அது?

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துகளுக்கு, கடந்த 10 மாதங்களில் இதுபோன்று ஐந்து முறை WHO (World Health Organisation) எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

News இருமல் சிரப் | மாதிரிப்படம்