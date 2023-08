Published: 07 Aug 2023 10 AM Updated: 07 Aug 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

புனே: பிரதமர் மோடிக்கு உலகிலேயே மிகப்பெரிய சிலை - டி.பி.ஐ.எல் நிறுவனம் சொல்வதென்ன?!

புனேயில் 200 மீட்டர் உயரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சிலை வைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

News மோடி