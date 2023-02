Published: Just Now Updated: Just Now

``அரவை இயந்திரம் இல்லாமல் நான் இல்லப்பா!’’ - இல்லத்தரசி பக்கங்கள் | My Vikatan

தாத்தா வீட்டுத் தோட்டத்தில் தொட்டாச் சிணுங்கிச் செடி நிறைய இருக்கும்.. மிஷினில் கூட்டம் அதிகம் இருந்தால், அரைக்கும் பொருட்களை வைத்துவிட்டு தாத்தாவிடம் சொல்லிவிட்டு தோட்டத்திற்குச் சென்று செடிகிட்டபோய்.. இலை மீது ஒற்றை விரலை வைக்க..

