Published: 15 Jun 2023 6 AM Updated: 15 Jun 2023 6 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``செந்தில் பாலாஜி கைதுக்கு முழுக்காரணம் அமித் ஷாவும், அண்ணாமலையும்தான்" - மாணிக்கம் தாக்கூர்

``தமிழக சுற்றுப்பயணத்தின்போது, மத்திய அமைச்சர்‌ அமித் ஷா பேசியதை யாரும் சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்" என்று விருதுநகர் நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார்.